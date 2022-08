È Alicia in Grand Hotel | avete mai visto l’attrice fuori dal set? Sembra un’altra persona

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ènella serie tv spagnolamaidal. State seguendo le nuove puntate di? Su Canale 5 è tornata in onda, ogni venerdì sera, la serie tv spagnola che narra le vicende della famiglia Alarcon. Si tratta della terza ed ultima stagione del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Grand Hotel 3 anticipazioni: Alicia, Maite e Julio cercano tutta la verità su Diego, cosa scoprono?

Nella scorsa puntata,- dopo essere tornata a casa in seguito al sequestro che l'ha ... Intanto, Celia Valledur , la misteriosa acquirente delHotel, è scomparsa e nessuno sa dove si trovi. ...... anticipazioni terza puntata: Diego nel mirino, si scopre una verità shock Così come negli altri appuntamenti precedenti, anche la terza puntata diHotel vedràe Diego collaborare ...È Alicia nella serie tv spagnola Grand Hotel, avete mai visto l'attrice fuori dal set Sembra un'altra persona.Venerdì 5 agosto andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di "Grand Hotel 3 - Intrighi e passioni". Ecco cosa succederà nei due nuovi episodi della serie spagnola.