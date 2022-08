Dl aiuti, Landini: “Risorse insufficienti per lavoratori e pensionati” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Sul piano quantitativo è del tutto insufficiente perché su 14,3 miliardi di manovra, solo un miliardo è per i lavoratori e 1,5 miliardi per le pensioni. Questo significa che per ogni 1.000 euro, sono 10 euro di riduzione fiscale al mese. Per le pensioni significa che ogni 500 euro sono 10 euro lordi al mese. Stiamo parlando di cifre assolutamente insufficienti ad affrontare il problema”. Lo sottolinea il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro al Mef sul dl aiuti. ”Con questa manovra così come proposta – spiega il segretario della Cgil – ai lavoratori e ai pensionati fino a 35mila euro vanno meno dei 200euro di una tantum che sono stati erogati a luglio da qui a fine anno. Non ci siamo, le Risorse sono inadeguate”. “Credo che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Sul piano quantitativo è del tutto insufficiente perché su 14,3 miliardi di manovra, solo un miliardo è per ie 1,5 miliardi per le pensioni. Questo significa che per ogni 1.000 euro, sono 10 euro di riduzione fiscale al mese. Per le pensioni significa che ogni 500 euro sono 10 euro lordi al mese. Stiamo parlando di cifre assolutamentead affrontare il problema”. Lo sottolinea il leader della Cgil, Maurizio, al termine dell’incontro al Mef sul dl. ”Con questa manovra così come proposta – spiega il segretario della Cgil – aie aifino a 35mila euro vanno meno dei 200euro di una tantum che sono stati erogati a luglio da qui a fine anno. Non ci siamo, lesono inadeguate”. “Credo che ...

