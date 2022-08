Dibba manda ko Di Maio | “Disposto a tutto per la poltrona Trasformista senza voti”

bravalfio : Si, assolutamente! Dibba è una forza prorompente per le piazze, è quello che non le manda a dire, schietto, senza g… - Gianni78605577 : @Edoenonsolo Minchiaaaa!! #Dibba vi manda a letto con bruciori di culo alle stelle.?? - MrHurri : Enrico Letta 'tagghiala', fai l'accordo con Giuseppe Conte ma senza 'Dibba'e manda a quel paese i Calendula e i ren… -

... presidente del Coni al terzo (e ultimo) mandato, regna e governa dal 2013, è uno che non le... ma Malagò non si fece intimorire e chiese con chi stava al telefono,rispose 'con una persona ......elettorale e farsi rivedere in giro o semplicemente affacciarsi sui social dopo i disastri di questi ultimi 4 anni E dire che fino a ieri fra i parlamentari grillini i viaggi del giovaneerano ... Terremoto nel M5S. Beppe Grillo manda in pensione Giuseppe Conte e rispolvera il duo Raggi-Di Battista La prima reazione è stata stizzosa, di chi adesso si trova in un mare di guai peggiori di quelli che immaginava solo poche ore prima e affida a Twitter l’umore a caldo del momento: "Finalmente è finit ...Sul blog di Grillo l'album degli zombie con le figurine dei fuoriusciti dal M5S. Tra i ripescati c'è la Raggi. Lasciano Dieni, D'Incà e Crippa ...