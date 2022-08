Da Mosca prima accusa diretta agli Usa: «In Ucraina sono loro ad attaccarci: abbiamo le registrazioni» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo l’annuncio del nuovo pacchetto di sanzioni da parte di Washington, non si è fatta attendere la risposta di Mosca. Per la prima volta dall’inizio della guerra russa contro Kiev, Mosca ha accusato gli Usa di coinvolgimento diretto nelle azioni militari in Ucraina. È quanto riporta la Bbc, che cita il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, il generale Igor Konashenkov. Fino a oggi, Mosca aveva accusato gli Usa di aver combattuto una «guerra per procura» in Ucraina. Ma i toni tra i due Paesi si sono nuovamente alzati. Il portavoce del ministero della Difesa russo ha spiegato che Mosca sarebbe in possesso di intercettazioni telefoniche che proverebbero che gli Stati Uniti sarebbero ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo l’annuncio del nuovo pacchetto di sanzioni da parte di Washington, non si è fatta attendere la risposta di. Per lavolta dall’inizio della guerra russa contro Kiev,hato gli Usa di coinvolgimento diretto nelle azioni militari in. È quanto riporta la Bbc, che cita il portavoce del ministero della Difesa di, il generale Igor Konashenkov. Fino a oggi,avevato gli Usa di aver combattuto una «guerra per procura» in. Ma i toni tra i due Paesi sinuovamente alzati. Il portavoce del ministero della Difesa russo ha spiegato chesarebbe in possesso di intercettazioni telefoniche che proverebbero che gli Stati Uniti sarebbero ...

rtl1025 : ?? La #Russia ha accusato per la prima volta gli #Usa di coinvolgimento diretto in azioni militari in #Ucraina. Il m… - ernestocaprari : RT @putino: Code al negozio H&M nel centro commerciale Metropolis di Mosca, secondo giorno di apertura per la svendita di tutti i prodotti… - Bobbio65M : RT @pollong72: Fonti dirette da #Mosca confermano che oggi c'è stato un massiccio attacco di #droni bomba sulla capitale e più precisamente… - Sara_fromArda : RT @pollong72: Fonti dirette da #Mosca confermano che oggi c'è stato un massiccio attacco di #droni bomba sulla capitale e più precisamente… - MatteraDanilo : Ore prima dello sgancio del secondo ordigno nucleare. Ciò che spinse i vertici giapponesi a pensare alla resa fu la… -