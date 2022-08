Covid, oggi nel Lazio 4047 nuovi casi e 22 morti: il bollettino aggiornato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Covid, Lazio. Continua senza sosta il monitoraggio dei casi Covid nella Regione, ora che il picco estivo potrebbe essere alle spalle, sebbene lo spettro di una risalita autunnale inizia a farsi concreto secondo gli studiosi. Ad ogni modo, il monitoraggio rimane fondamentale. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, mercoledì 3 agosto. Leggi anche: Quarta dose nel Lazio, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare I casi Covi per oggi, mercoledì 3 agosto 4047 casi (mercoledì scorso 4924) Ti = -47 ricoveri 22 morti Dati in aggiornamento nelle prossime ore… su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022). Continua senza sosta il monitoraggio deinella Regione, ora che il picco estivo potrebbe essere alle spalle, sebbene lo spettro di una risalita autunnale inizia a farsi concreto secondo gli studiosi. Ad ogni modo, il monitoraggio rimane fondamentale. Ecco ilper, mercoledì 3 agosto. Leggi anche: Quarta dose nel, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare ICovi per, mercoledì 3 agosto(mercoledì scorso 4924) Ti = -47 ricoveri 22Dati in aggiornamento nelle prossime ore… su Il Corriere della Città.

