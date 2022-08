Covid Germania | Pregliasco | “Obbligo mascherina a ottobre? Giusto pianificare”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – La, che ha presentato un progetto di legge secondo cui ain determinati contesti i Länder potrebbero reintrodurre l’dicontro-19, “credo che in modo pragmatico stia facendo quello che penso stia accadendo anche in Italia: definire scenari differenti da gestire con interventi all’insegna della gradualità, valutando le diverse opzioni comprese situazioni in cui, se necessario, si possa riprendere in considerazione degli obblighi, facendo tesoro anche delle esperienze vissute nella situazione emergenziale di inizio pandemia”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente di Igiene all’università Statale di Milano. “E’ora”, sottolinea il direttore sanitario ...