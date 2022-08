Cosa succederà a Taiwan dopo la visita di Pelosi? (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi, è ripartita da Taiwan senza imprevisti. Ha seguito la sua fitta agenda di incontri e lasciato il suo messaggio, anche attraverso una spiegazione, tramite un op-ed sul Washington Post, delle ragioni che l’hanno portata a Taiwan: “Viaggiando a Taiwan, onoriamo il nostro impegno per la democrazia: riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di tutte le democrazie, devono essere rispettate”. La visita di Pelosi ha creato molte polemiche a Pechino, dove è stata vista come un passo importante verso un possibile cambiamento della “One China” policy, ossia quella con cui Washington riconosce da quattro decenni la sovranità cinese sull’isola. Tant’è che la democratica statunitense, appena toccato terra, ha diffuso uno statement ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Speaker della Camera statunitense, Nancy, è ripartita dasenza imprevisti. Ha seguito la sua fitta agenda di incontri e lasciato il suo messaggio, anche attraverso una spiegazione, tramite un op-ed sul Washington Post, delle ragioni che l’hanno portata a: “Viaggiando a, onoriamo il nostro impegno per la democrazia: riaffermiamo che le libertà di, e di tutte le democrazie, devono essere rispettate”. Ladiha creato molte polemiche a Pechino, dove è stata vista come un passo importante verso un possibile cambiamento della “One China” policy, ossia quella con cui Washington riconosce da quattro decenni la sovranità cinese sull’isola. Tant’è che la democratica statunitense, appena toccato terra, ha diffuso uno statement ...

