Corsport: per Mertens nuove offerte dai paesi arabi e dal Galatasaray (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il mercato del Napoli è fermo da giorni. E allora si scrive di Mertens. Secondo la Gazzetta avrebbe detto no ai 5 milioni netti offerti dalla Juventus. Notizia che ovviamente scatena il solito dibattito sull’amore, le scelte di cuore dei calciatori (in questo caso l’attaccante belga che ha chiamato il figlio Ciro). Secondo il Corriere dello Sport, invece, il belga – oltre a quella indonesiana – ha ricevuto offerte dagli arabi e dai turchi del Galatasaray. Comunicherà presto la sua scelta anche Mertens, svincolato di lusso con vista sul Mondiale: dopo l’esotica proposta da Bali, registrate nuove offerte dai paesi arabi ma soprattutto una proposta concreta dal Galatasaray. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il mercato del Napoli è fermo da giorni. E allora si scrive di. Secondo la Gazzetta avrebbe detto no ai 5 milioni netti offerti dalla Juventus. Notizia che ovviamente scatena il solito dibattito sull’amore, le scelte di cuore dei calciatori (in questo caso l’attaccante belga che ha chiamato il figlio Ciro). Secondo il Corriere dello Sport, invece, il belga – oltre a quella indonesiana – ha ricevutodaglie dai turchi del. Comunicherà presto la sua scelta anche, svincolato di lusso con vista sul Mondiale: dopo l’esotica proposta da Bali, registratedaima soprattutto una proposta concreta dal. L'articolo ilNapolista.

AliprandiJacopo : Trovato accordo tra #ASRoma e #Wijnaldum sullo stipendio, ma anche su partecipazione del Psg all’ingaggio. Giocat… - AliprandiJacopo : ?????? La Roma in partenza per Israele! Prima trasferta per #Dybala e tanti selfie con i tifosi! ?? Anche #Zaniolo è… - AliprandiJacopo : La Roma è rientrata questa mattina alle 3 nella capitale: oggi giorno libero, ripresa lunedì pomeriggio Mercoledì… - napolista : Corsport: per Mertens nuove offerte dai paesi arabi e dal Galatasaray Mentre la Gazzetta scrive del no ai 5 milion… - NonSoloJuve : IL MESSAGGIO DELLA PROPRIETÀ ??”Investimenti fuori programma non sono più previsti,forse non lo sarebbero stati n… -