Coronavirus | 171 morti e 45 621 nuovi casi Il tasso di positività è al 17 | 8% -0 | 5%

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il bollettino del 3 agosto 2022 Nelle ultime 24 in Italia sono stati registrati 45.621contagi danel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. L’incremento porta a 1.455.821 il numero di positivi nel Paese e a 20.467.349 quello deitotali dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda i decessi, questi si attestano a 171 (ieri erano stati 190) La situazione negli ospedali Arrivano a 410 i pazienti ricoverati in terapia intensiva degli ospedali italiani, di questi, 40 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari si trovano 10.984 persone mentre sono 1.444.427 i positivi in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti si attesta invece a 18.841.001. Tamponi ediI dati di ...

