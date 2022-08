Corbara | grosso incendio | disagi alla viabilità verso il valico di Chiunzi

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È in corso unche sta interessando un’area sovrastante il comune die che sta determinando serie ripercussioni anche per lalungo la stradaildi. Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’a cura dei vigili del fuoco del distaccamento di Maiori e volontari della locale Protezione Civile. Almeno due gli ettari di terreno che risultano già coinvolti nell’sottostante il ristorante Valleverde. Il sindaco diPietro Pentangelo sconsiglia l’attraversamento della sp2il. Consigliata la chiusura di porte e finestre per i fumi sprigionati ...

