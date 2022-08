Confusione Alpine: ingaggiato Oscar Piastri, anzi no (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Formula 1 è ufficialmente in vacanza, ma continua a far parlare di sé. Alpine è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, con protagonista l’australiano Oscar Piastri. Il campione uscente della F2 è annunciato come sostituto di Fernando Alonso, che passa all’Aston Martin a partire dal 2023. Ma nel giro di poco tempo, lo stesso Piastri smentisce l’accordo, ribadendo che non avrebbe corso con il team francese. La Confusione regna sovrana. Che succede tra Alpine e Oscar Piastri? Facciamo un passo indietro. Fernando Alonso annuncia il passaggio in Aston Martin, e tale mossa coglie di sorpresa la scuderia capitanata da Renault. Come ammette il team principal Otmar Szafnauer, la squadra apprende della decisione dello spagnolo dal comunicato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Formula 1 è ufficialmente in vacanza, ma continua a far parlare di sé.è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, con protagonista l’australiano. Il campione uscente della F2 è annunciato come sostituto di Fernando Alonso, che passa all’Aston Martin a partire dal 2023. Ma nel giro di poco tempo, lo stessosmentisce l’accordo, ribadendo che non avrebbe corso con il team francese. Laregna sovrana. Che succede tra? Facciamo un passo indietro. Fernando Alonso annuncia il passaggio in Aston Martin, e tale mossa coglie di sorpresa la scuderia capitanata da Renault. Come ammette il team principal Otmar Szafnauer, la squadra apprende della decisione dello spagnolo dal comunicato ...

F1Spazio : ALPINE, CHE CONFUSIONE! SZAFNAUER: 'ALONSO MI AVEVA GIURATO DI NON AVER FIRMATO' - AndGad2010 : #Ferrari @lapoelkann_ quando cambierete questo muretto box sarà sempre tardi . Oggi come in altre gare hanno fatto… -