Calciomercato Napoli, fiducia per Raspadori: l’agente lavora per convincere il Sassuolo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri sono fiduciosi per la conclusione positiva dell’affare Raspadori con il Sassuolo Il Napoli sogna il colpo Giacomo Raspadori e, nonostante l’inserimento della Juventus, resta molto fiducioso per la conclusione positiva della trattativa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno un accordo solido con l’attaccante e ora resta da convincere il Sassuolo sia sulla cifra, dove il Napoli non vuole andare oltre i 30 milioni totali, e sulle modalità del pagamento. Ostacoli che sarebbero però superabili. Dal canto suo, l’agente di Raspadori sta lavorando ai fianchi del Sassuolo per cercare di convincere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022): gli azzurri sono fiduciosi per la conclusione positiva dell’affarecon ilIlsogna il colpo Giacomoe, nonostante l’inserimento della Juventus, resta molto fiducioso per la conclusione positiva della trattativa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno un accordo solido con l’attaccante e ora resta dailsia sulla cifra, dove ilnon vuole andare oltre i 30 milioni totali, e sulle modalità del pagamento. Ostacoli che sarebbero però superabili. Dal canto suo,distando ai fianchi delper cercare di...

