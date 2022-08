Calciomercato Juventus, Rugani sempre più lontano: ecco dove andrà (Di mercoledì 3 agosto 2022) Daniele Rugani non è mai stato in grado di entrare a far parte dei meccanismi della Juve, per questo motivo è ormai prossimo all’addio. In queste ultime stagioni della Juventus sta cercando in tutti i modi di poter migliorare sempre di più la propria squadra, con il reparto difensivo che dovrà subire tantissimi cambiamenti in seguito agli addii di De Ligt e di Chiellini, con Daniele Rugani che potrebbe scalare nelle gerarchie ma la cosa non convince assolutamente nè nella dirigenza né Massimiliano Allegri. LaPresseL’acquisto di Daniele Rugani è stato sicuramente uno dei più fallimentari della storia recente della Juventus, con il difensore toscano arrivato dall’Empoli nell’estate del 2015 che avrebbe dovuto rappresentare la novità in fase difensiva non soltanto dei bianconieri ma anche ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Danielenon è mai stato in grado di entrare a far parte dei meccanismi della Juve, per questo motivo è ormai prossimo all’addio. In queste ultime stagioni dellasta cercando in tutti i modi di poter miglioraredi più la propria squadra, con il reparto difensivo che dovrà subire tantissimi cambiamenti in seguito agli addii di De Ligt e di Chiellini, con Danieleche potrebbe scalare nelle gerarchie ma la cosa non convince assolutamente nè nella dirigenza né Massimiliano Allegri. LaPresseL’acquisto di Danieleè stato sicuramente uno dei più fallimentari della storia recente della, con il difensore toscano arrivato dall’Empoli nell’estate del 2015 che avrebbe dovuto rappresentare la novità in fase difensiva non soltanto dei bianconieri ma anche ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - DiMarzio : #Calciomercato, @SassuoloUS | Giacomo #Raspadori ha chiesto la cessione. La situazione tra @sscnapoli e @juventusfc… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, ora #Rugani può partire per #Milenkovic o... #Danilo ?? - news_mercato_ : #Calciomercato, il #Monza ha aperto i contatti con la #Juventus per Nicolò #Rovella in prestito: c’è sempre vigile… -