Azzi Ceo DAZN | «TIM partner strategico | ora lavoriamo a nuove partnership»

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “TIM è undal punto di vista tecnologico e di distribuzione sin dal nostro arrivo in Italia e continuerà ad esserlo. Oggi nel mondo si stima che quasi la metà dei tifosi segua in diretta streaming un evento sportivo. Rimaniamo focalizzati affinché il nostro core business si sviluppi in maniera sempre più strutturata”. Lo Calcio e Finanza.

pc_947 : RT @CalcioFinanza: Azzi (Ceo DAZN): «TIM resta un partner strategico: ora lavoriamo anche a nuove partnership» - CalcioFinanza : Azzi (Ceo DAZN): «TIM resta un partner strategico: ora lavoriamo anche a nuove partnership» -

Stefanodi DAZN Italia, ha commentato così la nuova offerta: 'Da sempre l'ambizione di DAZN è quella di portare lo sport in streaming a un numero sempre crescente di tifosi, per farlo ...... rendendoli i veri protagonisti della campagna', dice StefanoDazn Italia. La campagna andrà, oltre che su Dazn, sulle principali reti televisive nazionali, mentre dall'8 agosto al via ...DAZN annuncia la modifica dell’accordo con TIM per la trasmissione delle partite della Serie A TIM e dei contenuti sportivi. In vigore dalla ...In merito alle rilevazione degli ascolti della prossima stagione 2022/2023 della Serie A Tim, Dazn utilizzerà il sistema di Total ...