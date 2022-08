Avellino | Zanandrea | “Felice di essere qui | voglio fare bene”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – “Sono arrivato ieri pomeriggio. Sono stato accolto benissimo. Ho incontrato il mister, il direttore ed il presidente. Sono contento diqui”. Così il neo arrivato in casa, Gianmaria. “Sono mancino, l’anno scorso ho giocato in una difesa a tre, facendo da braccetto di sinistra è il mio ruolo ideale. A quattro possosia il terzino che il centrale, queste sono le mie caratteristiche. Il numero? Ho scelto il 32 per mio nonno”. “Ho fatto tutto il settore giovanile alla Juventus, dall’under 15 fino all’Under 23 – spiega – In passato ho avuto un brutto infortunio dal quale ne sono uscitoe nelle ultime due stagioni ho fatto il mio con le maglie di Mantova e Perugia. Ora mi sento un giocatore formato per affrontare un ottimo ...

