Atletica, Mondiali under 20 2022: Furlani si ferma al settimo posto nel lungo. Tebogo: con 9?91 è trionfo nei 100 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si ferma a Calì la corsa del bi-campione europeo under 18 Mattia Furlani che resta giù dal podio nella finale del salto in lungo chiudendo con un più che dignitoso, per lui, giovanissimo, contro rivali più grandi, settimo posto con 7.76. Gara condizionata da un doppio nullo in apertura per l’azzurro che è riuscito a strappare con il 7.76 che denota grande carattere l’accesso ai tre salti di finale dove però non è riuscito a trovare i giusti meccanismi per andare a caccia del podio. Podio su cui sono saliti il campione uscente Konate trionfatore per il secondo anno consecutivo con 8.08, secondo posto per il cubano Parada con 7.91, bronzo per il brasiliano Boza con 7.90. L’uomo del giorno però è il rappresentante di Botswana Letslie Tebogo che ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sia Calì la corsa del bi-campione europeo18 Mattiache resta giù dal podio nella finale del salto inchiudendo con un più che dignitoso, per lui, giovanissimo, contro rivali più grandi,con 7.76. Gara condizionata da un doppio nullo in apertura per l’azzurro che è riuscito a strappare con il 7.76 che denota grande carattere l’accesso ai tre salti di finale dove però non è riuscito a trovare i giusti meccanismi per andare a caccia del podio. Podio su cui sono saliti il campione uscente Konate trionfatore per il secondo anno consecutivo con 8.08, secondoper il cubano Parada con 7.91, bronzo per il brasiliano Boza con 7.90. L’uomo del giorno però è il rappresentante di Botswana Letslieche ha ...

