(Di mercoledì 3 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La siccità continua a minacciare glie così aviene lanciata un’iniziativa: un anonimo cittadino ha tappezzato di volantini via 20 Settembre appellandosi ai residenti per salvare le piante rinsecchite: “I nostristanno morendo di sete, ma possiamo fare qualcosa per salvarli – si legge – Come? Innaffiandoli con acqua di recupero”. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Nicola_Bressi : RT @weevil_forbix: @Nicola_Bressi Ho appena scaricato il paper! Sarà una splendida lettura serale. L'importanza dei grandi alberi e sopratt… - weevil_forbix : @Nicola_Bressi Ho appena scaricato il paper! Sarà una splendida lettura serale. L'importanza dei grandi alberi e so… -

Il Notiziario

... si estingue, declina La fine di tutto e la lotta tribale per la sopravvivenza sono la danza macabra di 'The Road', capolavoro di Cormac McCarthy, ci sono, terre aride, cieli sempre ...Doposecchi,e dimenticati, ora ci tocca assistere anche al taglio diin piena canicola estiva, esponendo palazzi e cittadini a un solleone spietato e a temperature proibitive. ... Alberi morenti a Uboldo: “Adottiamoli riciclando l’acqua!” Spieghiamo per quale motivo crediamo che gli alberi con pochi poligoni siano sempre stati migliori degli alberi iper realistici.. La prima vista delle Paludi di Satori è qualcosa d'indimenticabile: ...Un ex agente della municipale è stato quasi investito da un cinquantenne di San Giovanni ubriaco al volante in una via di Gradara ...