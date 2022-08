Wijnaldum alla Roma, è fatta: la possibile data di presentazione (Di martedì 2 agosto 2022) Roma - Wijnaldum sarà a Roma nei prossimi giorni, la trattativa con il Psg è alle battute conclusive. A Trigoria tutti sanno che arriverà, dai giocatori ai magazzinieri. C'è la triplice volontà di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 agosto 2022)sarà anei prossimi giorni, la trattativa con il Psg è alle battute conclusive. A Trigoria tutti sanno che arriverà, dai giocatori ai magazzinieri. C'è la triplice volontà di ...

Glongari : Siamo alle ultime formalità di rito: la #Roma è ai dettagli per #Wijnaldum. L’affare con il #Psg è ad un passo. Si… - gimmiwantsnews : La trattativa per portare #Wijnaldum alla #asroma sta continuando. Ho letto molto sconforto da parte dei tifosi… - sportli26181512 : #Wijnaldum alla #Roma, è fatta: la possibile data di presentazione: È già caccia all’aereo che lo porterà nella cap… - IpnoRo5po : RT @Marco_Evang: Ho pochi dubbi sul fatto che #Wijnaldum vada alla @OfficialASRoma . Ma non mi stancherò mai di ripetere che le intese poss… - PagineRomaniste : #Wijnaldum-#Roma alla stretta finale. #Belotti in stand-by #ASRoma #Calciomercato #CorrieredellaSera -