Ucciso leader Al Qaeda Al-Zawahiri, per Usa giustizia è fatta (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con un missile lanciato da un drone dell'intelligence americana è stato Ucciso il leader di Al Qaeda Al-Zawahiri. Era affacciato al balcone della villa messagli a disposizione dal governo talebano nella zona residenziale della capitale afghana. Occhiali e barba bianca, una laurea da chirurgo, “da macellaio” precisano alla Casa Bianca, i media lo indicavano da oltre 20 anni come il vice di Osama bin Laden, ma in realtà sono stati il cervello e le mani insanguinate del 71enne egiziano emiro reggente di Al Qaeda guidare operativamente il movimento terroristico diventato sinistramente famoso in tutto il mondo per l'attacco alle Torri gemelle di New York dell'11 settembre 2001. Bin Laden era la guida carismatica, e soprattutto il finanziatore saudita, Al-Zawahiri era la ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con un missile lanciato da un drone dell'intelligence americana è statoildi AlAl-. Era affacciato al balcone della villa messagli a disposizione dal governo talebano nella zona residenziale della capitale afghana. Occhiali e barba bianca, una laurea da chirurgo, “da macellaio” precisano alla Casa Bianca, i media lo indicavano da oltre 20 anni come il vice di Osama bin Laden, ma in realtà sono stati il cervello e le mani insanguinate del 71enne egiziano emiro reggente di Alguidare operativamente il movimento terroristico diventato sinistramente famoso in tutto il mondo per l'attacco alle Torri gemelle di New York dell'11 settembre 2001. Bin Laden era la guida carismatica, e soprattutto il finanziatore saudita, Al-era la ...

