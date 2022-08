Traffico Roma del 02-08-2022 ore 07:30 (Di martedì 2 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati a Primo appuntamento della giornata al momento abbiamo brevi code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra La Romanina è la sulla stessa via Appia i lavori in su provocano code tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo anulare auto in fila anche sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana e il raccordo anulare in entrata in città entrata in città troviamo in bianche sulla via Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti e sulla via Salaria dal bivio per Fidene all’aeroporto dell’Urbe Traffico intenso con code sul tanto Urbano della A24 tratto Cerva e la tangenziale questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto un servizio a cura della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati a Primo appuntamento della giornata al momento abbiamo brevi code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Lanina è la sulla stessa via Appia i lavori in su provocano code tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo anulare auto in fila anche sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana e il raccordo anulare in entrata in città entrata in città troviamo in bianche sulla via Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti e sulla via Salaria dal bivio per Fidene all’aeroporto dell’Urbeintenso con code sul tanto Urbano della A24 tratto Cerva e la tangenziale questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto un servizio a cura della ...

NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Incidente sull'A1: disagi per ore in direzione Napoli e Roma - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - via Salaria ?????? Rallentamenti tra via Cortona e Prati Fiscali > Centro #Luceverde #Lazio - viabilitasdp : 7:27 #A25 Lavori tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano fino alle 18:00 del 02/08/2022 - LuceverdeRoma : ???? #Roma #Traffico - Via Appia ?????? Code tra via dei Laghi e via di Ciampino > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 06:56 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -