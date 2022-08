The First Lady: Showtime cancella la serie con Michelle Pfeiffer, Viola Davis e Gillian Anderson (Di martedì 2 agosto 2022) La presenza delle dive Michelle Pfeiffer, Viola Davis e Gillian Anderson non è bastata a garantire il rinnovo alla serie antologica The First Lady. Showtime non produrrà una seconda stagione della serie antologica drammatica The First Lady. Dopo gli ascolti della prima stagione, la serie è stata cancellata nonostante la presenza nel cast dele star Michelle Pfeiffer, Viola Davis e Gillian Anderson. La prima stagione di The First Lady, ambientata nell'ala est della Casa Bianca e incentrata sul racconto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 agosto 2022) La presenza delle divenon è bastata a garantire il rinnovo allaantologica Thenon produrrà una seconda stagione dellaantologica drammatica The. Dopo gli ascolti della prima stagione, laè statata nonostante la presenza nel cast dele star. La prima stagione di The, ambientata nell'ala est della Casa Bianca e incentrata sul racconto ...

