StarWarsIT : Guardate il nuovo trailer di #Andor, una serie originale Star Wars, in arrivo solo su @DisneyPlusIT. I primi tre ep… - starwarsnewsit : Star Wars: spiegato il potere del Senato Imperiale. Temuto dai Sith? - - armandazzo : dentisti statisti candidati con Paragone nella lista 'il bar di Star Wars' ci illuminamo su temi di politica intern… - darthgaIaxy : il mio hype per andor, unfortunately, sotto terra, non sono fan dei film spin off che ha prodotto la disney dopo av… - marcoreggio : RT @StarWarsIT: Guardate il nuovo trailer di #Andor, una serie originale Star Wars, in arrivo solo su @DisneyPlusIT. I primi tre episodi sa… -

Andor Disney+ " 31 agosto Non solo superhero Marvel su Disney+: c'è anche, non dimentichiamolo. In arrivo a fine mese c'è anche il prequel del film del 2016 Rogue One . Ambientata cinque ...La serie Andor , progetto prequel di Rogue One che debutterà sugli schermi il 21 dicembre, è stata realizzata in modo più tradizionale rispetto agli altri show direalizzati recentemente, limitando il più possibile la tecnologia. Il progetto conDiego Luna non ha infatti utilizzato il video - muro in HD 'Volume', conosciuto anche come StageCraft. ...Disney+ ha rilasciato il trailer italiano e le foto ufficiali di Andor, la serie prequel di Star Wars in arrivo il 21 settembre sulla piattaforma streaming.Taron Egerton ha raccontato il suo provino per Solo: A Star Wars Story purtroppo non andato a buon fine perché non sentiva suo il progetto.