Spiagge italiane, ecco le più belle: sul podio la Liguria (ma c'è anche il pontile di Ostia) (Di martedì 2 agosto 2022) Con il caos voli che spaventa i turisti mettendo a rischio le vacanze di milioni di persone l'italia prende sempre piu' piede tra le meta agognate dai vacanzieri. Gli stranieri amano il BelPaese e ... Leggi su leggo (Di martedì 2 agosto 2022) Con il caos voli che spaventa i turisti mettendo a rischio le vacanze di milioni di persone l'italia prende sempre piu' piede tra le meta agognate dai vacanzieri. Gli stranieri amano il BelPaese e ...

MauroMentore : @PaoloCond Concordo su volpe e l'uva, e sull'eccitazione che crescerebbe via via su tutte le spiagge italiane. - cmbynflower : RT @Portinaia2: Mi spezza Jovanotti che fa i tiktok dove dice 'buongiorno sole, buongiorno madre natura' e poi fa come gli americani in Vie… - tladyinthetower : RT @Portinaia2: Mi spezza Jovanotti che fa i tiktok dove dice 'buongiorno sole, buongiorno madre natura' e poi fa come gli americani in Vie… - _TorixSpring_ : RT @Portinaia2: Mi spezza Jovanotti che fa i tiktok dove dice 'buongiorno sole, buongiorno madre natura' e poi fa come gli americani in Vie… - SkyLaGatta : No ai grandi eventi ... -