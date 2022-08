Spazi verdi Roma – Diaco (M5s): “A Tor Marancia il Pd fa la cicala con il nostro lavoro” (Di martedì 2 agosto 2022) “Formiche e cicale al Parco di Tor Marancia. Le cicale, targate Pd, ci avevano lasciato un enorme patrimonio verde ma inagibile, bloccato da questioni burocratiche che ne impedivano l’apertura. Come formiche, insieme a Virginia Raggi abbiamo lavorato per restituirlo ai cittadini: basta una breve ricerca per sapere che ne avevamo riqualificato una parte già a giugno 2018, e su un’altra ancora abbiamo lavorato fino alla fine della consiliatura. Adesso le cicale sono tornate, tagliano i nastri che sono frutto del nostro lavoro sul Parco, e dicono che siamo stati noi a ‘immobilizzare’ la città mentre loro adesso riaprono tutto. La faccia tosta di Gualtieri e soci non ha limiti!“ Così in una nota Daniele Diaco, il consigliere capitolino M5s e vicepresidente della commissione Ambiente. Max L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) “Formiche e cicale al Parco di Tor. Le cicale, targate Pd, ci avevano lasciato un enorme patrimonio verde ma inagibile, bloccato da questioni burocratiche che ne impedivano l’apertura. Come formiche, insieme a Virginia Raggi abbiamo lavorato per restituirlo ai cittadini: basta una breve ricerca per sapere che ne avevamo riqualificato una parte già a giugno 2018, e su un’altra ancora abbiamo lavorato fino alla fine della consiliatura. Adesso le cicale sono tornate, tagliano i nastri che sono frutto delsul Parco, e dicono che siamo stati noi a ‘immobilizzare’ la città mentre loro adesso riaprono tutto. La faccia tosta di Gualtieri e soci non ha limiti!“ Così in una nota Daniele, il consigliere capitolino M5s e vicepresidente della commissione Ambiente. Max L'articolo proviene da Italia ...

