“Si sarebbero salvate” Giulia e Alessia travolte dal Frecciarossa | parla il padre | distrutto dal dolore

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 agosto 2022)per la prima ildiPisanu, le due ragazze investite dalalla stazione di Riccione. Il signor Valerio avrebbe dovuto accompagnare le figlie alla festa alla discoteca Peter Pan. È lui stesso a raccontarlo e adesso l’uomo non riesce a darsi pace. Qualche ora dopo le due sorelle di 17 e 15 anni sono statee uccise dal treno in transito alla stazione di Riccione. “Dovevo accompagnare io le mie figlie, poi aspettarle fuori e riportarle a casa in auto, come facevo sempre”, ha raccontato l’uomo al sindaco di Castenaso, Carlo Gubellini, come riporta Il Resto del Carlino. Poi l’uomo continua: “Sabato non stavo bene, e non me la sono sentita di guidare. Le mie figlie ci tenevano ad andare alla festa in discoteca, così ho detto: ma sì, per una ...