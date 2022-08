Secret Invasion sarà la prima serie crossover dell'MCU su Disney+, la conferma nella nuova sinossi (Di martedì 2 agosto 2022) Una nuova sinossi di Secret Invasion l'ha definita la prima serie evento crossover dei Marvel Studios in arrivo su Disney+, ma cosa significa per la serie? Secret Invasion è stata definita la prima serie evento crossover del Marvel Cinematic Universe su Disney+ in una nuova sinossi diffusa dai Marvel Studios. La storyline dei fumetti di Secret Invasion si è rivelata un fumetto enorme in cui gli Skrull mutaforma hanno sostituito molti dei più potenti eroi della Terra nel tentativo di prendere il controllo del pianeta. Da lì ne è scaturita una guerra ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 agosto 2022) Unadil'ha definita laeventodei Marvel Studios in arrivo su, ma cosa significa per laè stata definita laeventodel Marvel Cinematic Universe suin unadiffusa dai Marvel Studios. La storyline dei fumetti disi è rivelata un fumetto enorme in cui gli Skrull mutaforma hanno sostituito molti dei più potenti eroia Terra nel tentativo di prendere il controllo del pianeta. Da lì ne è scaturita una guerra ...

