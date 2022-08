Pelosi a Taiwan, la Cina avverte gli Usa: non oltrepassate i limiti, risposte forti (Di martedì 2 agosto 2022) La speaker della Camera dei rappresentanti americana, Nancy Pelosi - che si trova in viaggio in Asia, ha lasciato la Malaysia e dovrebbe raggiungere l'aeroporto di Songshan, a Taiwan alle 22.20 di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 agosto 2022) La speaker della Camera dei rappresentanti americana, Nancy- che si trova in viaggio in Asia, ha lasciato la Malaysia e dovrebbe raggiungere l'aeroporto di Songshan, aalle 22.20 di ...

Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi attesa a Taiwan. Gli Usa: 'La Cina non usi la visita come un pretesto per un'escalation'. L'avvertimen… - Agenzia_Ansa : La Cina assicura che le forze armate non staranno 'a guardare' nel caso di una visita a Taiwan della presidente del… - fattoquotidiano : Cnn: “Nancy Pelosi visiterà anche Taiwan”. Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. Il presidente Xi Jinping: “Non… - la_staxy : RT @ultimenotizie: L’aereo di Nancy #Pelosi, Speaker della Camera dei rappresentanti, è partito da Kuala Lumpur e atterrerà a #Taiwan. La #… - CrisisEureos : RT @GeopoliticalCen: Nancy Pelosi diretta a Taiwan. Aereo USAF SPAR19. Arriverà a Taiwan da sud est, sotto la copertura del gruppo attacco… -