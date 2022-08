Nudi per la vita, ecco i 12 Vip che compongono il cast. E Mara Maionchi assicura: “Sono stati tutti bravi perché…” (Di martedì 2 agosto 2022) Inizierà a settembre Nudi per la vita, il nuovo programma Rai che vedrà al timone Mara Maionchi. Con grande sorpresa, la discografica sarà affiancata da un volto d’eccezione, amatissimo dal pubblico di Amici: il ballerino professionista e coreografo Marcello Sacchetta. Si tratta di un nuovo format dove uomini e donne dello spettacolo si spoglieranno per sostenere cause benefiche. Nudi per la vita prevede quattro puntate e ha come obiettivo quello di affrontare temi seri con il sorriso. Nel cast ci saranno Corinne Clery, Elisabetta Gregoraci, della sua partecipazione vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane, Brenda Lodigiani, Valeria Graci e Maddalena Corvaglia per la donne. La quota “azzurra” sarà rappresentata da Gilles Rocca, Memo Remigi, Francesco Paolantoni, ... Leggi su isaechia (Di martedì 2 agosto 2022) Inizierà a settembreper la, il nuovo programma Rai che vedrà al timone. Con grande sorpresa, la discografica sarà affiancata da un volto d’eccezione, amatissimo dal pubblico di Amici: il ballerino professionista e coreografo Marcello Sacchetta. Si tratta di un nuovo format dove uomini e donne dello spettacolo si spoglieranno per sostenere cause benefiche.per laprevede quattro puntate e ha come obiettivo quello di affrontare temi seri con il sorriso. Nelci saranno Corinne Clery, Elisabetta Gregoraci, della sua partecipazione vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane, Brenda Lodigiani, Valeria Graci e Maddalena Corvaglia per la donne. La quota “azzurra” sarà rappresentata da Gilles Rocca, Memo Remigi, Francesco Paolantoni, ...

