Nancy Pelosi attesa a Taiwan. E scatta l'allarme bomba – LIVE (Di martedì 2 agosto 2022) Prosegue il viaggio della Presidente della Camera, Nancy Pelosi, nel continente asiatico. Il tour dell'esponente democratica prevede la visita in Giappone, Corea del Sud, Singapore e Malesia. Proprio quest'ultima è stata appena lasciata alla volta di Taiwan, inizialmente non prevista nell'itinerario, ma che pare essere al centro delle volontà della Pelosi, nonostante il parere negativo sia dello staff della Casa Bianca, che di Joe Biden in persona. È da 25 anni che nessuna autorità americana visita l'isola di Formosa. Per ultimo, nel 1997, ricordiamo Newt Gingrich, anch'egli presidente del Congresso americano. Ma la situazione è radicalmente cambiata: negli ultimi anni, infatti, la Cina ha continuato ad aumentare le proprie pressioni, militari e politiche, nei confronti di Taipei, fino ad arrivare a quotidiane ...

