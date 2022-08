Matilde e Brandi ha un nuovo compagno ma nasconde il suo volto (Di martedì 2 agosto 2022) Matilde Brandi è tornata a sorridere innamorata dell’uomo che desidera avere accanto. Ha un nuovo compagno, dopo la delusione per la fine della storia d’amore con il padre delle sue figlie Matilde Brandi è di nuovo felice. Ha versato tante lacrime per Marco Costantini ma oggi la showgirl 53enne ha di nuovo negli occhi la luce dell’amore. Tra le sue ultime storie di Instagram la dedica al suo nuovo fidanzato. Non è la prima volta che Matilde Brandi mostra uno scatto che rende palese la nuova storia d’amore ma ancora una volta non mostra il volto del suo lui. Già al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano le presentazioni quasi ufficiali ma sempre con il viso coperto. Lui c’è ma non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 agosto 2022)è tornata a sorridere innamorata dell’uomo che desidera avere accanto. Ha un, dopo la delusione per la fine della storia d’amore con il padre delle sue figlieè difelice. Ha versato tante lacrime per Marco Costantini ma oggi la showgirl 53enne ha dinegli occhi la luce dell’amore. Tra le sue ultime storie di Instagram la dedica al suofidanzato. Non è la prima volta chemostra uno scatto che rende palese la nuova storia d’amore ma ancora una volta non mostra ildel suo lui. Già al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano le presentazioni quasi ufficiali ma sempre con il viso coperto. Lui c’è ma non ...

