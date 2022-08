Lory Del Santo, la showgirl devastata dalla tragedia: la disperazione di una madre (Di martedì 2 agosto 2022) Lory Del Santo e la tragica scomparsa vissuta da una madre: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle famose showgirl italiane che nel corso della carriera hanno dimostrato di avere moltissimo talento anche in altri campi è lei, la bellissima Lory Del Santo. La donna è anche una regista, sceneggiatrice e attrice italiana e, si è fatta conoscere nel mondo della tv quando ha partecipato come valletta al Festivalbar nel 1975. Purtroppo, nel corso della sua vita ha dovuto affrontare un dramma che le ha causato tantissima sofferenza. curiosità della donna (foto web)Proprio durante l’adolescenza, la bella Lory si comincia ad appassionare al mondo dello spettacolo, del cinema e comincia a muovere i primi passi come modella ... Leggi su kronic (Di martedì 2 agosto 2022)Dele la tragica scomparsa vissuta da una: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle famoseitaliane che nel corso della carriera hanno dimostrato di avere moltissimo talento anche in altri campi è lei, la bellissimaDel. La donna è anche una regista, sceneggiatrice e attrice italiana e, si è fatta conoscere nel mondo della tv quando ha partecipato come valletta al Festivalbar nel 1975. Purtroppo, nel corso della sua vita ha dovuto affrontare un dramma che le ha causato tantissima sofferenza. curiosità della donna (foto web)Proprio durante l’adolescenza, la bellasi comincia ad appassionare al mondo dello spettacolo, del cinema e comincia a muovere i primi passi come modella ...

Lory_221b : RT @Gighen1970: Ogni anno in Italia muoiono più di 200.000 persone per infarti, ischemie ed altre patologie del cuore e cerebrovascolari. I… - ilbaro_67 : @Lory_2505 Sono tutti troll del #PDmerda - SpanoMazza : @Lory_2505 Ma veramente siete così sottomessi, se nessuno si presenta alle elezioni perché sono una farsa, chi è al… - De51Fra : @osservatore82 @Lory_2505 Ci sono i nuovi partiti. Ieri c'è stata una presentazione in una sala del parlamento ed h… - infoitcultura : Lory Del Santo: “Da Arbore ad Agnelli, ecco come sono andate le cose. E con Trump…” -