Litigano per il gatto: marito accoltella la moglie (Di martedì 2 agosto 2022) Finisce a coltellate un banale litigio tra coniugi per la gestione del gatto: lei lo voleva tenere, lui no. È successo sabato sera a Ostiano, in provincia di Cremona, nell'abitazione della coppia in vicolo Facconi. Dopo il diverbio... Leggi su europa.today (Di martedì 2 agosto 2022) Finisce a coltellate un banale litigio tra coniugi per la gestione del: lei lo voleva tenere, lui no. È successo sabato sera a Ostiano, in provincia di Cremona, nell'abitazione della coppia in vicolo Facconi. Dopo il diverbio...

