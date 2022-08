Libero: il Como è il club più ricco del calcio italiano. I fratelli Hartono guadagnano 4 milioni all’ora (Di martedì 2 agosto 2022) Ieri i tifosi del Como hanno accolto in delirio l’arrivo di Cesc Fabregas allo stadio Sinigaglia. Su Libero, Claudio Savelli dedica un articolo al club lombardo. Un club ricchissimo, “controllato da SENT, società dell’ampio pacchetto Djarum, cassaforte di una delle famiglie più ricche d’Indonesia, gli Hartono. I fratelli Robert e Michael, secondo Forbes, hanno un portafogli da 23,2 e 22,3 miliardi che vale loro la 64esima e 69esima posizione tra gli uomini più ricchi del mondo. A spanne guadagnano 4 milioni di dollari all’ora, più di quanto costerà Fabregas al Como nei prossimi due anni. Lo spagnolo ha infatti firmato un biennale da quasi 1 milione netto a stagione e grazie al Decreto Crescita non supererà quota 4 per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) Ieri i tifosi delhanno accolto in delirio l’arrivo di Cesc Fabregas allo stadio Sinigaglia. Su, Claudio Savelli dedica un articolo allombardo. Unricchissimo, “controllato da SENT, società dell’ampio pacchetto Djarum, cassaforte di una delle famiglie più ricche d’Indonesia, gli. IRobert e Michael, secondo Forbes, hanno un portafogli da 23,2 e 22,3 miliardi che vale loro la 64esima e 69esima posizione tra gli uomini più ricchi del mondo. A spannedi dollari, più di quanto costerà Fabregas alnei prossimi due anni. Lo spagnolo ha infatti firmato un biennale da quasi 1 milione netto a stagione e grazie al Decreto Crescita non supererà quota 4 per ...

