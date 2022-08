Le più belle frasi sul cammino: citazioni, aforismi e poesie (Di martedì 2 agosto 2022) Si sogna, si progetta, si cerca la propria strada. Si fanno errori, si sente di essere nella direzione giusta e di “avere il vento in poppa”. Ma come si può fare ad esprimere ciò che si prova lungo il tragitto? Le frasi sul cammino aiutano a dare forma ai propri pensieri a mettere nero su bianco le proprie emozioni. Perché, si sa, non importa la meta ma il viaggio che si vive per raggiungerla. E il viaggio più importante, ricco di emozioni, è quello della vita che ognuno decide di costruirsi, passo dopo passo, tassello dopo tassello. Sacrifici, impegno, gioie e dolori per arrivare ai propri obiettivi ed essere soddisfatti di chi si è e di ciò che si è fatto per arrivare a destinazione. DiLei ha selezionato per te le citazioni più belle per accompagnarti lungo il percorso. frasi sul ... Leggi su dilei (Di martedì 2 agosto 2022) Si sogna, si progetta, si cerca la propria strada. Si fanno errori, si sente di essere nella direzione giusta e di “avere il vento in poppa”. Ma come si può fare ad esprimere ciò che si prova lungo il tragitto? Lesulaiutano a dare forma ai propri pensieri a mettere nero su bianco le proprie emozioni. Perché, si sa, non importa la meta ma il viaggio che si vive per raggiungerla. E il viaggio più importante, ricco di emozioni, è quello della vita che ognuno decide di costruirsi, passo dopo passo, tassello dopo tassello. Sacrifici, impegno, gioie e dolori per arrivare ai propri obiettivi ed essere soddisfatti di chi si è e di ciò che si è fatto per arrivare a destinazione. DiLei ha selezionato per te lepiùper accompagnarti lungo il percorso.sul ...

gippu1 : Abbiamo un campione (un altro)! Dopo 5 finali su 5 vinte (con 10 set vinti su 10), Carlos Alcaraz si arrende a un m… - vaticannews_it : In poco più di 60 secondi le immagini più belle dell'arrivo del #Papa in #Canada e dei primi incontri con i rappres… - federicocasotti : Se n’è andato stanotte Vittorio De Scalzi, che tra tante altre belle cose ha scritto pure uno degli inni calcistici… - Brigante1959 : RT @sferriam: In Italia dire di essere senza speranza, è una delle più belle cose che si possa augurare - AspaMusica : se pensate io sia generoso, pensi agli altri prima che a me stesso ed un sacco di altre cose belle probabilmente no… -