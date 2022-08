L'aperitivo del bar sociale sul Vagone Blu degli anni '20 (Di martedì 2 agosto 2022) Un progetto di Cascina Biblioteca trasforma un Vagone abbandonato in luogo di incontro e di inclusione Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) Un progetto di Cascina Biblioteca trasforma unabbandonato in luogo di incontro e di inclusione

MilicaM86635302 : RT @MinervaArmata: Buongiorno Inizia ufficialmente, per me,con oggi, il periodo del “dai ragazze incontriamoci per un caffé/aperitivo/pran… - speriamocmlcavo : @Luna_di_Venezia 1385 a notte.. Potrei dirvi di si per fare il figo, ma resto umile ?? Ci abito a pochi km e siamo… - cominif : @laGreta_ l'aperitivo davanti ad un ufficio di agenzia entrate è la sublimazione del Marchese del Grillo - trad_italia : Aperitivo con CASA SETARO Don Vincenzo - Lacryma Christi Del Vesuvio Doc Riserva © TRADIZIONE ITALIA. BOTTEGA CON… - torelai71 : @Il_Billa @valfurla Abbiamo delle eccellenze del territorio cosa ti costa col aperitivo offrire prodotti locali no patatine ???? -