Kepa-Napoli | l’agente sarà a Milano domani | cosa manca per chiudere la trattativa

Il Napoli si appresta a chiudere gli ultimi colpi in entrata in vista dell'inizio della Serie A: gli azzurri saranno impegnati allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona il prossimo 15 agosto per la prima giornata di campionato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando notte e giorno per chiudere al più presto possibile le trattative ancora aperte. Uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni è quello di Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea. Il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, ha dato ulteriori aggiornamenti sulla trattativa: le due società hanno trovato l'accordo sull'ingaggio con il portiere che si trasferirà a Napoli con la formula del prestito.

