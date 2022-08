Invitati a cena dai vicini, la scoperta choc all’arrivo: i loro cadaveri che galleggiano in piscina (Di martedì 2 agosto 2022) La storia che stiamo per raccontarvi sembra la trama perfetta per una serie poliziesca. Il tutto si è svolto nel Sud della Francia in una villa per le vacanze. Invitati a cena dalla coppia di vicini, si sono presentati all’orario concordato ma, quando hanno messo piede nel giardino della villa, si sono ritrovati davanti a una scena terribile: entrambi gli amici erano morti e i loro corpi galleggiavano in piscina. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto in una sera d’estate in Francia.



Quella del 30 Luglio 2022 per due coppie di amici doveva essere una serata come tante all'insegna di buon cibo e risate, ma si è trasformata all'improvviso in un incubo. Invitati a cena dalla coppia di vicini, come riportato da Fanpage, si sono ...

