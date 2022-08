Il virologo Francesco Broccolo | “La terza dose serviva solo ai più fragili Le mascherine? Ora sono inutili”

marilisa684 : Il virologo Francesco Broccolo 'Covid....alla resa dei conti',?? - MarcoCasanovaN1 : @egonxm @ladyonorato Il virologo Francesco Broccolo non sarebbe in grado di interpretare i dati degli studi scienti… -

il Resto del Carlino

In queste ore sulla questione pandemia è intervenuto il notoe direttore del reparto ... Poi ecco le sue parole per l'ex commissario straordinario all'emergenza Covid,Paolo Figliuolo.Ma il commissario del partito in Puglia,Boccia , ha detto che le liste del Pd sono ... Tra loro c'era anche ilLopalco , che dopo due anni da assessore regionale alla salute si era ... "Cittadinanza italiana ai familiari di Alika" "L’omicidio di Alika davanti a concittadini imbelli, passivi e in grado solo di girare video, è un atto esecrando. Le chiedo di concedere ‘motu proprio’ la cittadinanza italiana alla vedova e all’orfa ...Mentre la sesta ondata è in fase calante, il virologo Giovanni Maga avverte: "I nuovi vaccini faranno il loro lavoro, ma molto dipende da come ci ...