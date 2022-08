Il futuro di ministri e sottosegretari dopo la crisi: il destino dei fedelissimi di Draghi (Di martedì 2 agosto 2022) L'avventura del governo tecnico di Mario Draghi è arrivata alla conclusione. E con questa, anche i ministri e i sottosegretari che ne hanno fatto parte dovranno trovare una via alternativa. C'è chi dovrà pensare ad una nuova occupazione, chi invece tornerà al suo vecchio lavoro e coloro che, infine, aspettano di conoscere il loro futuro nelle liste che si daranno battaglia il giorno delle elezioni. La sola che finora ha annunciato ufficialmente la sua candidatura è l'ex campionessa olimpica Valentina Vezzali. Come riportato da La Repubblica, l'attuale sottosegretario alla presidenza con delega allo Sport, sarà nelle file di Forza Italia, partito che dovrà ricostruirsi dopo l'addio di esponenti storici come Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. Elena Bonetti, ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) L'avventura del governo tecnico di Marioè arrivata alla conclusione. E con questa, anche ie iche ne hanno fatto parte dovranno trovare una via alternativa. C'è chi dovrà pensare ad una nuova occupazione, chi invece tornerà al suo vecchio lavoro e coloro che, infine, aspettano di conoscere il loronelle liste che si daranno battaglia il giorno delle elezioni. La sola che finora ha annunciato ufficialmente la sua candidatura è l'ex campionessa olimpica Valentina Vezzali. Come riportato da La Repubblica, l'attualeo alla presidenza con delega allo Sport, sarà nelle file di Forza Italia, partito che dovrà ricostruirsil'addio di esponenti storici come Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. Elena Bonetti, ...

