Il centrodestra presenta il simbolo unitario per gli italiani all’estero. FI verso la lista unica con l’Udc (Di martedì 2 agosto 2022) Nuova giornata di riunioni per il centrodestra, in vista del voto. Mentre i leader tengono un profilo basso, in attesa di un nuovo incontro (non ancora in calendario) esponenti dell’alleanza si sono confrontati sul voto all’estero, con Berlusconi che svela il simbolo unitario del centrodestra “a disposizione dei 6 milioni di italiani all’estero”, come scrive su Facebook il Cavaliere, sottolineando che nel simbolo ci saranno “il mio nome, quello di Salvini e di Meloni”. simbolo che ha visto mettersi di traverso i centristi, che chiedono di avere il loro logo stilizzato in basso, accanto a quelli di Lega, Fdi e Fi. Nel centrodestra si parla di estero e dei collegi italiani Altro tema ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) Nuova giornata di riunioni per il, in vista del voto. Mentre i leader tengono un profilo basso, in attesa di un nuovo incontro (non ancora in calendario) esponenti dell’alleanza si sono confrontati sul voto, con Berlusconi che svela ildel“a disposizione dei 6 milioni di”, come scrive su Facebook il Cavaliere, sottolineando che nelci saranno “il mio nome, quello di Salvini e di Meloni”.che ha visto mettersi di trai centristi, che chiedono di avere il loro logo stilizzato in basso, accanto a quelli di Lega, Fdi e Fi. Nelsi parla di estero e dei collegiAltro tema ...

