Guerra nucleare | Onu | “Basta un errore di calcolo per l’olocausto” Guterres a Hiroshima il 6 agosto

"L'eliminazione delle armi nucleari è l'unica garanzia che non verranno mai utilizzate", è stato l'appello del segretario generale che ha aggiunto che si recherà a Hiroshima per l'anniversario del bombardamento del 6 agosto 1945 da parte degli Stati Uniti.

