Gli errori che il centrodestra (e Meloni) non deve commettere. La versione di Campi (Di martedì 2 agosto 2022) Non capisco cosa vogliano esattamente i critici di Giorgia Meloni, si chiede dalle colonne di Formiche.net il prof. Alessandro Campi, docente di Storia delle dottrine politiche nell'Università di Perugia, a proposito di obiettivi e progettualità. "Se non si desidera una destra fascista – osserva – bisogna accettare che esista, al suo posto, una destra in senso lato conservatrice, come accade negli altri Paesi europei". Quali errori dovrebbe evitare di ripetere questo destra-centro rispetto al Pdl? Nel Pdl Berlusconi pretendeva di comandare e decidere senza ascoltare nessuno. Finì nel modo che sappiamo: con l'allontanamento di Fini, la diaspora lenta di molti berlusconiani (a partire dal delfino a vita Angelino Alfano) e col lento declino politico dello stesso Berlusconi. L'attuale coalizione ricorda quello originaria, quando oltre a ...

