Gerry Scotti confessa il dolore mai superato | “Sono andati via insieme”

(Di martedì 2 agosto 2022) Una struggente confessione disulla perdita dei genitori mentre è ospite a Muschio Selvaggio. Anche Fedez, presente in studio, ha ascoltato le toccanti parole del conduttore di Mediaset.è un conduttore di grande successo, il cui volto è indissolubilmente legato all’azienda del Biscione di Cologno Monzese. Di recente durante un’ospitata a Muschio Selvaggio, podcast dedicato ai temi di cultura e società condotto da Fedez e Luis Sal,si addentra in un racconto che lo coinvolge intimamente. Raccontando alcuni aneddoti sulla sua gioventù e i sogni nel cassetto da ragazzo, tocca l’argomento della morte dei suoi genitori, passando subito da un mood divertito ad uno stato d’animo molto più serio e grave.racconta ...

Vito_ElPaso : RT @berti_nic: L'idea per il 25 settembre è una cabina elettorale dove se metti il segno su Meloni o Salvini si apre una botola tipo Caduta… - Marilenapas : RT @direpuntoit: #GerryScotti torna a parlare della gaffe di #Fedez su Giorgio #Strehler. - berti_nic : L'idea per il 25 settembre è una cabina elettorale dove se metti il segno su Meloni o Salvini si apre una botola ti… - okeydobrev : @cartistann di gerry scotti??? - LucaPedano : @manonafence @BonasNoas @tizianacampodon Partecipano a chi vuole essere arrestato, un buono show condotto e diretto… -

Rispettivamente condotti da due icone della tv come Antonella Clerici e, stando agli ascolti, entrambi si confermano ogni fine settimana un ottimo prodotto. Proprio grazie alla pausa ...Tra i personaggi che ci farà piacere ritrovare c'è anche lui, l'amatissimo. Quest'ultimo è senza dubbio una delle punte di diamante di Mediaset e la sua carriera non ha certo bisogno di ...Fedez e il severo giudizio del conduttore dopo la gaffe su Strehler: "Questi ragazzi non sanno nulla del passato" Non è passata inosservata la gaffe che ...Valeria Graci in bikini fa notare la ritenzione idrica. Smettetela di usare i filtri ma anche di guardare la cellulite ...