' Filorosso' | questa sera alle 21 20 su Rai3 | speciale alleanze ed elezioni

GiuseppeConteIT : Questa sera sarò ospite a #Filorosso. Dalle 21.20 su Rai 3. - GiuseppeConteIT : La mia intervista questa sera a #Filorosso: - Beppego1 : RT @GiuseppeConteIT: La mia intervista questa sera a #Filorosso: - LaSabri05506139 : RT @GiuseppeConteIT: La mia intervista questa sera a #Filorosso: - dangelo_luciana : RT @GiuseppeConteIT: La mia intervista questa sera a #Filorosso: -

Globalist.it

' va in ondasera, alle 21.20 su Rai3. L'appuntamento elettorale del prossimo 25 settembre sarà al centro della puntata condotta da Giorgio Zanchini e Roberta Rei, che tratteranno ...Rai e Mediaset in prima linea intorrida estate pre elettorale. Entrambe le reti stanno infatti predisponendo un programma ... Prosegue, inoltre, nella collocazione del martedi il '' ... “Filorosso”, questa sera alle 21.20 su Rai3: ospite Giuseppe Conte Durante la serata, con Debora Serracchiani e Licia Ronzulli, si parlerà delle preoccupazioni degli italiani, tra inflazione e misure del governo Draghi rimaste in sospeso."Filorosso" va in onda questa sera, alle 21.20 su Rai3. L'appuntamento elettorale del prossimo 25 settembre sarà al centro della puntata condotta da Giorgio Zanchini e Roberta Rei.