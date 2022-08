Fassina: “L’accordo Letta-Calenda è un’agenda liberista lontana dai più deboli. Mollare il M5s per Draghi? Scelta sciagurata da parte del Pd” (Di martedì 2 agosto 2022) L’accordo del Pd con Azione? “È la conseguenza della Scelta di Letta di fare il partito di Draghi, allontanandosi dalle fasce deboli”. La rottura del “campo largo” con il Movimento 5 stelle? “Una Scelta sciagurata in termini di prospettiva politica”. Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali e già viceministro dell’economia nel governo di Enrico Letta, è tra i più delusi dalla Scelta del segretario dem di tagliare i ponti con i pentastellati. E proprio questo, ha spiegato sui social, è il motivo che lo ha spinto a non ricandidarsi dopo due legislature alla Camera, prima con il Pd, poi con Sinistra italiana e poi da indipendente nelle file di Leu. “Farò campagna elettorale da solo, proponendo le mie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)del Pd con Azione? “È la conseguenza delladidi fare il partito di, alndosi dalle fasce”. La rottura del “campo largo” con il Movimento 5 stelle? “Unain termini di prospettiva politica”. Stefano, deputato di Liberi e uguali e già viceministro dell’economia nel governo di Enrico, è tra i più delusi dalladel segretario dem di tagliare i ponti con i pentastellati. E proprio questo, ha spiegato sui social, è il motivo che lo ha spinto a non ricandidarsi dopo due legislature alla Camera, prima con il Pd, poi con Sinistra italiana e poi da indipendente nelle file di Leu. “Farò campagna elettorale da solo, proponendo le mie ...

In Parlamento è iniziata la guerra delle poltrone ... Stefano Fassina (Liberi e uguali) e Roberto Giachetti (Italia ...è il ministro Roberto Speranza che sembra deciso a rinnovare l'...è il ministro Roberto Speranza che sembra deciso a rinnovare l'accordo ... Cremaschi: 'Il Pd è Centrodestra travestito da Centrosinistra' Dopo Bersani anche Fassina ha annunciato che non si ricandiderà ... Questo perché si metteranno d'accordo sulla base di logiche di ... ossia l'entrata in guerra mascherata dell'Italia contro la Russia, ... Fassina, "Tra Pd e Cinquestelle una frattura sciagurata. Sono troppo deluso non mi ricandido"