Empoli, che affare la cessione di Viti! Dettagli e cifre (Di martedì 2 agosto 2022) Operazione importante in uscita per l’Empoli, che incassa 15 milioni di euro totali dalla cessione del classe 2002 Mattia Viti al Nizza.... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Operazione importante in uscita per l’, che incassa 15 milioni di euro totali dalladel classe 2002 Mattia Viti al Nizza....

AlfredoPedulla : La #Juve ha chiesto una decisione a #Rugani. Quattro strade: a) #Empoli, prestito; b) #Verona, prestito, che insist… - marcoconterio : ?????? La #Juventus non molla Nikola Milenkovic della #Fiorentina e prepara l'offerta: prima aspetta di far partire… - AlfredoPedulla : #Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di #Rugani e per sostituire #Viti andato al #Nizza. La #Juve ora può to… - alis__14 : RT @AlfredoPedulla: La #Juve ha chiesto una decisione a #Rugani. Quattro strade: a) #Empoli, prestito; b) #Verona, prestito, che insiste; c… - igor_piras : @29dany08 @heather_parisi @manilanazzaro letizia novelli caterina ventura @giorgiameloni jacqueline di giacomo vacc… -