Elezioni, Pd e Azione trovano l'accordo. Letta: 'Siglata un'intesa molto importante' (Di martedì 2 agosto 2022) Pd e Azione hanno trovato un accordo elettorale. Dopo la riunione di questa mattina alla Camera, è il segretario Dem ad annunciare l'intesa con Calenda. 'Un momento per annunciare che a seguito di un ...

