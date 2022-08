Elezioni, appello del dimaiano Carelli a Calenda: Uniamoci contro le destre (Di martedì 2 agosto 2022) “Calenda partecipi a questa alleanza per contrastare le destre, i sondaggi vanno smentiti”. Cosi Emilio Carelli, deputato di Impegno Civico, ospite a ‘Coffee Break’ su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) “partecipi a questa alleanza per contrastare le, i sondaggi vanno smentiti”. Cosi Emilio, deputato di Impegno Civico, ospite a ‘Coffee Break’ su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

