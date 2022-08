Così Calenda ha fregato Letta, il punto decisivo: Marcello Sorgi, la soffiata (Di martedì 2 agosto 2022) Alla fine di una lunga e a tratti ridicola telenovela, patto fu: Carlo Calenda e Azione gettano la maschera e stringono l'intesa con Enrico Letta e Pd. Un'intesa che pone molti paletti per quel che riguarda i collegi uninominali. Tra i diversi veti a partiti e figure, anche quello di candidare i leader di partito, misura voluta proprio da Calenda. E a fare il punto sull'accordo raggiunto nel pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto, ci pensa Marcello Sorgi, notista politico de La Stampa, ospite a Controcorrente, il tak-show di approfondimento politico condotto da Veronica Gentili su Rete 4. E Sorgi spiega come in una certa misura Calenda abbia "gabbato" Letta. E viceversa. "Un leader di partito piccolo non è mai felice di essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Alla fine di una lunga e a tratti ridicola telenovela, patto fu: Carloe Azione gettano la maschera e stringono l'intesa con Enricoe Pd. Un'intesa che pone molti paletti per quel che riguarda i collegi uninominali. Tra i diversi veti a partiti e figure, anche quello di candidare i leader di partito, misura voluta proprio da. E a fare ilsull'accordo raggiunto nel pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto, ci pensa, notista politico de La Stampa, ospite a Controcorrente, il tak-show di approfondimento politico condotto da Veronica Gentili su Rete 4. Espiega come in una certa misuraabbia "gabbato". E viceversa. "Un leader di partito piccolo non è mai felice di essere ...

AndreaVenanzoni : Si sta per tenere un incontro Letta - Di Maio. Siglato l'accordo con Calenda, da cui Di Maio è escluso, ora il PD s… - La7tv : #la7retweet 'Dalla Gelmini dei tagli alla scuola al Pd, passando per Calenda, che non ha mai messo il naso fuori da… - GiovaQuez : Calenda: 'Io avrei chiesto a Conte: ma eri così progressista anche quando facevi i decreti sicurezza con Salvini? H… - BosioFabrizio : @Covidioti PD=Calenda=IV=M5S=PD-L... O si vota FUORI dal cd. Arco Costituzionale o si vota il PUD€... È così... - assaloni : RT @mirkotursi: E così #Calenda dopo aver passato mezza legislatura ad attaccare #Renzi per aver fatto un Governo con #DiMaio, ergendosi a… -