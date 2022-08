(Di martedì 2 agosto 2022) IlDortmund hato la trattativa per accaparrarsi Giovanni, scrive il Corriere dello Sport, ma aloccorre comunque chiuderela trattativa peral. “La concorrenza delperè durata il tempo di un sondaggio: dopo il dramma di Haller è cominciata la caccia al sostituto, ma dopo aver raccolto informazioni e la certezza che l’attaccante del Verona è un promesso sposo del, il Dortmund ha virato sull’olandese Modeste. Capitolo chiuso. Ma la storia del doppio affare, invece, non lo è ancora: il Cholito arriverà quando ilcompirà il passo decisivo e definitivo per l’acquisto di”. “Oggi potrebbe essere un ...

napolista : CorSport: il Borussia molla #Simeone, ma il Napoli deve prima cedere Petagna al Monza Il club tedesco ha effettuat… - salvione : 'Il Borussia Dortmund si inserisce per Simeone: pronto il blitz in Italia' - OrsLuc_ : @BolognaSpazio @CorSport Questo è scarso forte, seguito personalmente diverse volte col Borussia Dortmund la scorsa stagione. Mamma mia. -

Per l'argentino della Juventus è arrivata solo un'offerta, quella delDortmund: 4,5 milioni di ingaggio netti. Ma Dybala ha rimandato tutto a fine stagione. Ieri il suo procuratore ha ...Per l'argentino della Juventus è arrivata solo un'offerta, quella delDortmund: 4,5 milioni di ingaggio netti. Ma Dybala ha rimandato tutto a fine stagione. Ieri il suo procuratore ha ...CHELSEA E PSG NON AFFONDANO IL COLPO: SKRINIAR VERSO LA PERMANENZA Il Psg ha allentato la presa, l'atteso rilancio del Chelsea non è mai arrivato e Milan Skriniar, sulla cui cessione tra l'altro Inzag ...In caso di cessione di Milan Skriniar, su cui potrebbe tornare alla carica il PSG da qui ai prossimi giorni, l'Inter sarebbe costretta a rinforzare pesantemente l'assetto arretrato con ...